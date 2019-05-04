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Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbileri

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.05.2019 09:28 | Son Güncelleme

Türkiye nefesini tuttu, Galatasaray-Beşiktaş derbisini bekliyor. Türk futbolunun iki lokomotif takımı tarih boyunca birçok önemli karşılaşma yaptı. İşte unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri...

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbileri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbileri

9- "ÇAKAR" TEZAHÜRATININ DOĞUŞU | Bitime 4 dakika kala Beşiktaş 1-0 öndeyken Ahmet Çakar'ın haksız bir penaltı düdüğü çaldığını düşünen Beşiktaş tribünleri ise Çakar aleyhine uzun yıllar söylenecek bir tezahürat besteledi.

9- "ÇAKAR" TEZAHÜRATININ DOĞUŞU | Bitime 4 dakika kala Beşiktaş 1-0 öndeyken Ahmet Çakar'ın haksız bir penaltı düdüğü çaldığını düşünen Beşiktaş tribünleri ise Çakar aleyhine uzun yıllar söylenecek bir tezahürat besteledi.

8- İNÖNÜ'DE TARİHİ FARK | Galatasaray, TSYD Kupası'nda İnönü'de Beşiktaş'la karşılaştı. Toshack, sahaya yedek kadroyu sürdü. Galatasaray, Adrian Ilie'nin hat-trick yaptığı maçtan 6-0 galip ayrıldı.

8- İNÖNÜ'DE TARİHİ FARK | Galatasaray, TSYD Kupası'nda İnönü'de Beşiktaş'la karşılaştı. Toshack, sahaya yedek kadroyu sürdü. Galatasaray, Adrian Ilie'nin hat-trick yaptığı maçtan 6-0 galip ayrıldı.

7- 'DELİ İBO' SAĞIYLA ATTI | Bir önceki sezon sahasında üst üste kazanma rekorunu Fenerbahçe'nin elinden alan Beşiktaş bu kez de İbrahim Üzülmez'le Galatasaray'ın hevesini kursağında bıraktı.

7- 'DELİ İBO' SAĞIYLA ATTI | Bir önceki sezon sahasında üst üste kazanma rekorunu Fenerbahçe'nin elinden alan Beşiktaş bu kez de İbrahim Üzülmez'le Galatasaray'ın hevesini kursağında bıraktı.

6- ALİ AYDIN HAKEMLİĞİ BIRAKTI | 2004 yılında hakem Ali Aydın, Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan maçtaki kötü yönetimi nedeniyle 7 Nisan 2004 yılında faal hakemliği bıraktığını açıkladı.

6- ALİ AYDIN HAKEMLİĞİ BIRAKTI | 2004 yılında hakem Ali Aydın, Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan maçtaki kötü yönetimi nedeniyle 7 Nisan 2004 yılında faal hakemliği bıraktığını açıkladı.

5- NE YAPTIN FEVZİ... | 1999/2000 sezonunda Beşiktaş, Şifo Mehmet'in golüyle 1-0 öne geçti. 80'de Fevzi topu uzaklaştırmak isterken zeminin azizliğine uğradı ve yerden seken top ağlarla buluşunca maç 1-1 bitti.

5- NE YAPTIN FEVZİ... | 1999/2000 sezonunda Beşiktaş, Şifo Mehmet'in golüyle 1-0 öne geçti. 80'de Fevzi topu uzaklaştırmak isterken zeminin azizliğine uğradı ve yerden seken top ağlarla buluşunca maç 1-1 bitti.

4- TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ | Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2013 yılındaki derbide Beşiktaş taraftarı sahaya indi. Galatasaray 2-1 öndeyken bir anda yeşil sahayı dolduran Beşiktaşlılar sandalyelerle güvenliklere saldırdı. Sonuç: Beşiktaş 3-0 mağlup sayıldı.

4- TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ | Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2013 yılındaki derbide Beşiktaş taraftarı sahaya indi. Galatasaray 2-1 öndeyken bir anda yeşil sahayı dolduran Beşiktaşlılar sandalyelerle güvenliklere saldırdı. Sonuç: Beşiktaş 3-0 mağlup sayıldı.

3- EBOUE VE TARAFTAR GERGİNLİĞİ | 2011'de Beşiktaş taraftarı taç kullanmak için kenara gelen Eboue ile sürtüşme yaşadı. Bir taraftar sahaya inerek Eboue'ye doğru koştu ancak ayağı kayıp düşünce olası bir saldırının önüne geçildi.

3- EBOUE VE TARAFTAR GERGİNLİĞİ | 2011'de Beşiktaş taraftarı taç kullanmak için kenara gelen Eboue ile sürtüşme yaşadı. Bir taraftar sahaya inerek Eboue'ye doğru koştu ancak ayağı kayıp düşünce olası bir saldırının önüne geçildi.

2- HASAN KABZE MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ | 2006 yılında dakikalar 90+3'ü gösterirken Hasan Kabze'nin golüyle Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Son hafta G.Saray, Kayseri'yi 3-0 yenip, F.Bahçe deplasmanda Denizlispor'la 1-1 berabere kalınca şampiyon oldu.

2- HASAN KABZE MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ | 2006 yılında dakikalar 90+3'ü gösterirken Hasan Kabze'nin golüyle Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Son hafta G.Saray, Kayseri'yi 3-0 yenip, F.Bahçe deplasmanda Denizlispor'la 1-1 berabere kalınca şampiyon oldu.

1- SERGEN ATTI, ŞAMPİYONLUK GELDİ | Beşiktaş 2002/2003 sezonunun 33. haftasında Galatasaray'ı 90. dakikada Sergen'in golüyle 1-0 yenerek şampiyonluğu garantiledi. Maçı anlatan Ercan Taner'in "Sergen attı şampiyonluk geldi" sözü yıllarca akıllardan çıkmadı.

1- SERGEN ATTI, ŞAMPİYONLUK GELDİ | Beşiktaş 2002/2003 sezonunun 33. haftasında Galatasaray'ı 90. dakikada Sergen'in golüyle 1-0 yenerek şampiyonluğu garantiledi. Maçı anlatan Ercan Taner'in "Sergen attı şampiyonluk geldi" sözü yıllarca akıllardan çıkmadı.

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Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri

Unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbi manşetleri
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Galatasaray

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