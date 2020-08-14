Urartu Göz uzmanlarından vatandaşlara estetik uyarısı

Van’da yıllardır sağlık hizmeti sunan Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, ehil olmayan kişiler tarafından yapılan estetik işlemlerinin ciddi sağlık problemlerine neden olduğunu ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Estetiğin son yıllarda en gelişmiş sektör olduğunu ifade eden Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, yaklaşık bir yıl önce gelen talepler doğrultusunda merkez bünyesinde estetik birimini hizmete sunduklarını söyledi. Estetik işlemlerinin mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerektiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, “Özellikle ehil olmayan, resmi yetkisi bulunmayan kişilerce yapılan estetik işlemlerden kaçınmak lazım. Kliniğimize bununla ilgili birçok olumsuz geri dönüşümler oldu. Maalesef bu işi piyasada yapan kişilerin tamamına yakını, hekim olmayan kişilerdir. Halbuki göz çevresi ve yüze uygulanan işlemler mutlaka bir hekim kontrolünde yapılması lazım. Bir berberin, bir kuaförün veya işin ehli olmayan kişiler tarafından yapılması, vatandaşlarımızda ciddi anlamda sağlık problemlerine neden olabilir. Dolayısıyla Urartu Göz olarak bu tür sıkıntıları gördüğümüz için yaklaşık bir yıldır kliniğimizde göz kapağı, göz çevresi, estetik cerrahi, butoks ve dolgu uygulamaları ile ilgili hastalarımıza hizmet vermekteyiz” dedi.

Estetiğin günümüzde en gelişmiş sektör olduğuna değinen Yazıcıoğlu, “Bizde gözün profesyonelleri olarak bu konuya eğilmeye karar verdik ve hastanemizde estetik birimini aktif hale getirdik. 6 doktorumuzla estetik cerrahiler, ameliyatlar, butoks ve dolgu gibi işlemleri başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sağlıkla ilgili hiçbir şeyine ucuzuna kaçmamalarıdır” ifadelerini kullandı.

