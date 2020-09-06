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URAYSİM yatırım süreçleri yerinde incelendi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’de duyurduğu ve Türkiye’yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirecek olan Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) projesi için çalışmalar, Anadolu Üniversitesi öncülüğünde devam ediyor.4 Eylül günü URAYSİM projesinin yatırım süreçleri, ilgili kurumların yöneticilerinin katılımlarıyla yerinde incelendi.

URAYSİM yatırım süreçleri yerinde incelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’de duyurduğu ve Türkiye’yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirecek olan Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) projesi için çalışmalar, Anadolu Üniversitesi öncülüğünde devam ediyor.
4 Eylül günü URAYSİM projesinin yatırım süreçleri, ilgili kurumların yöneticilerinin katılımlarıyla yerinde incelendi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenyel, ESTÜ Ulaştırma MYO Müdürü Prof. Dr. Mete Koçkar ve Albayrak Makine Elektronik San. Tic. ve Ltd. Şti. Genel Müdürü Gürhan Albayrak’ın eşlik ettiği incelemelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ünsal, Danışman Mustafa Mermutlu, Danışman Murat Etyemez, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Hakan Bozkurt, Emay Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Genel Müdürü Yardımcısı Bülent Demirca ile Emay Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. proje mühendisi Munzur Aşkın da katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ’nın projenin hayata geçirilmesi noktasında en önemli paydaşlardan birisi olduğunu vurgulayan Rektör Erdal, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyetin katılımıyla bugün projenin yatırım süreçlerini yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulunduk. URAYSİM sadece ülkemize değil çevre ülkelere de hizmet verecek ve ülkemizin raylı sistemler alanında bir merkez haline gelmesine çok önemli katkılar sağlayacak” dedi.
URAYSİM’in Türkiye’nin ilk raylı sistemler araştırma ve test merkezi projesi olduğunu belirten Genel Müdür Eyigün ise, “Bugün geniş katılımlı bir heyetle birlikte URAYSİM yatırım süreçlerini yerinde inceledik ve projenin geleceğine ilişkin çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Merkez tamamlandığında ülkemize ve Eskişehir’e birçok alanda çok önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu.

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