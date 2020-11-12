Üreten nesil eğitimlere başladı

Üreten bir nesil olmak adına geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği Deneyap Teknoloji Atölyesi Malatya Beydağı Gençlik Merkezi’nde eğitimlerine başladı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Cumhurbaşkanlığı’nın 100 günlük icraat programı çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışmaları sonucu kuruldu. Atölyelerde eğitim alacak gençler, yazılı ve uygulama sınavlarını başarı ile geçerek Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazandılar. Üreten bir nesil olmak adına geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği Deneyap Teknoloji Atölyesi Malatya Beydağı Gençlik Merkezimizde eğitimlerine başladı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan gençleri ziyaret ederek başarılar diledi.

