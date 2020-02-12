Üretici için hazırlanan yatırım ödül aldı

Gerçekleştirdiği hizmetler ve projelerde teknolojiyi yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu” projesiyle Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’ndan 500 bin TL ödül almaya hak kazandı. Akıllı uygulamalar arasında örnek olarak gösterilen proje ile üreticiler hava şartlarından doğacak olumsuzluklar karşısında mesaj ile bilgilendiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu” projesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’ndan 500 bin TL ödül almaya hak kazandı. Nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelerin katılabildiği yarışmada Manisa Büyükşehir Belediyesi aldığı ödülle yaptığı başarılı çalışmaları bir kez daha tescilledi.

Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu projesiyle, üreticilerin, hava şartlarından doğacak olumsuzluklar karşı önlem alabildiklerini belirterek, proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan 14 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu yaklaşık 900 bin dekar alana hizmet etmektedir. Üreticiler 2018 yılında toplam 4 milyon 700 bin kısa mesaj (sms), 2019 yılında ise 5 milyon kısa mesaj sayesinde hava koşulları ile zirai hastalıklar ve zararlılar hakkında gerekli önlemleri alması amacıyla bilgilendirilmiştir. Bu proje kapsamında ilave edilecek 16 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları ile toplam istasyon sayısı 30’a yükseltilecek, kapsama alanı genişletilerek 1 milyon 840 bin dekardan fazla tarım alanına hizmet verilecektir. Yeni kurulacak 16 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu ile toplamda 60 bin kişiden fazla üreticinin sistemden doğrudan faydalanması mümkün olacaktır. Üreticiler belediye başkanlığımız web sitesinden parametrik verilere ulaşabileceği gibi Tarım Müdürlüklerine kayıt yaptırarak ücretsiz olarak kısa mesaj (sms) yolu ile Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonundan gerekli bilgilere ulaşabileceklerdir” dedi.

Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak adına gerçekleştirdikleri yatırım ve hizmetlerde teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Başkan Ergün, “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu projesi ile tarımsal meteorolojik veriler elde edilip değerlendirildikten sonra üreticilere iklim yönünden, zirai hastalıklar ve zararlılardan yönünden almaları gereken önlemler hakkında kısa mesaj uyarısı yapılmaktadır. Çağımızın gereği olarak, teknolojik yeniliklerin ve yazılım programlarının tarım alanlarında kullanımının sağlanması ile daha sağlıklı tarımsal ürünlerin üretilmesine katkı sağlamaktadır. Akıllı uygulamalar arasında örnek olarak gösterilecek projemiz ile üreticilerin üretim masraflarını düşürecek, ilaç kalıntılarının azaltılmasıyla çevreye verilen zarar azaltılacak, tüketicilerin daha sağlıklı koşullarda yetiştirilen ürünlere ulaştırılması sağlanacak ve tarımsal üretimde kullanılacak teknolojinin ve yazılımların geliştirilmesine ilham kaynağı olacaktır” dedi.