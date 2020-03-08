YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Üretici kadınlar birliği stantlarına ilgi yoğun oldu

Üretici kadınlar birliği stantlarına ilgi yoğun oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.03.2020 18:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Üretici Kadınlar Birliği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eski otogar binasında oluşturulan Üretici Kadınlar Çarşısı’nda stant açarak hem satış hem de ürünlerinin tanıtımını yapıyor.Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve eşi Birsen Güler stantları tek tek dolaşarak birlik üyesi kadınları tebrik etti.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Üretici Kadınlar Birliği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eski otogar binasında oluşturulan Üretici Kadınlar Çarşısı’nda stant açarak hem satış hem de ürünlerinin tanıtımını yapıyor.
Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve eşi Birsen Güler stantları tek tek dolaşarak birlik üyesi kadınları tebrik etti. Tavşanlı’da kadınların bu şekilde birliktelik sergilemesinden son derece memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Güler, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmaya büyük vesile olduğunu kaydetti.
Tavşanlı Belediyesi’nin Üretici Kadınlar Birliği’ne olan desteğinin devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Güler, “Kadınlarımız hem aile bütçelerine hem de üretime katkı sağlıyor. Özellikle yöresel ürünlerimizin tanıtımı noktasında bazı projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda kadınlarımıza büyük iş düşüyor. Bizler daima destekçileriyiz” ifadelerini kullandı.
Üretici Kadınlar Birliği Başkanı Zekiye Eröz ise Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle hazırlanan etkinliğe destek veren kadın arkadaşlarına ve Tavşanlı Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Kütahya Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:15
Öğle
13:16
İkindi
16:31
Akşam
19:06
Yatsı
20:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Esra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Merve Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.