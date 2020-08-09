Üretici kadınlar istedi Başkan Ataç destekledi

Tepebaşı Belediyesi tarafından desteklenerek çilek üretimine başlayan kadınlar, çilek yetiştiriciliğinde büyük mesafe kat etti. Başkan Ataç’ın talimatı ile dağıtılan 30 bin fide ile sezonda 5 kez çilek hasat eden kadınlar, üretirken kazanmanın keyfini yaşıyor.

2019 yılında Atalantekke Mahallesi’nde, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’tan çilek yetiştirmek için destek isteyen kadınlar, çilek yetiştiriciliğinde büyük gelişme kaydetti. Başkan Ataç’ın talimatı ile dağıtılan 30 bin çilek fidesinin dikimini yapan Atalantekkeli kadın üreticiler, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu tarafından sağlanan eğitimler sayesinde verimli şekilde ürün almayı başardı. Aileleri ile birlikte üretim yapan 14 kadın, bir fideden 750 gram ila 1 kilogram arasında olmak üzere 5 kez hasat yapıyor. Tepebaşı Belediyesi’nin fide, gübre ve eğitim destekleri ile Eskişehir gibi sert iklime sahip olan bir coğrafyada çilek yetiştirme başarısı elde eden kadınlar, Başkan Ataç’a da teşekkürlerini iletiyor.

“Evimizin geçimine yardımcı oluyor”

Kadın üreticilerden Hacer Aydın, elde ettiği çileklerin ticaretini yapmaya başladığını anlatarak, “Tepebaşı Belediyesi bize geçen sene çok yardımcı oldu. Çilek fidesi verildi, fideleri diktik, uğraştık. Belediye personeli her ayın 15’inde geldi, yardım etti, ürünleri takip etti. Böylece çileği yetiştirdik, ticaretine de başladık. Çileğimizi alanlar çok memnunlar. Şimdi emeğimizin karşılığını alıyoruz. Evimizin geçimine, mutfağımıza yardımcı oluyor. Kazancımız da güzel maşallah. Ürün verimi de güzel. Başta Ahmet Ataç olmak üzere belediyemize teşekkür ediyoruz. Çileklerimizden çok memnunuz, kendimizde yiyoruz. Reçelimizi yapıyoruz, kompostomuzu yapıyoruz. İhtiyacı olan insanlarımıza, komşularımıza veriyoruz. Fidelerin veriminden çok memnunuz ve 2 bin 700 fidemizin üzerine bin tane daha ekledik” diye konuştu.