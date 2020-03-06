Üretici kadınların 8 Mart hediyesi sinema oldu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kadın Üretici Pazarlarında tezgah açan kadınları, ’8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ hediyesi olarak sinemaya götürdü.

Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve Saya Park Alışveriş Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Tarhan, kadınlarla birlikte ‘Eltilerin savaşı’ isimli komedi filmini izledi. Gösterimde sinema salonunda kadınların kahkahaları yankılandı. Aralarında ilk kez sinemaya gidenlerin olduğu etkinlikte kadınlar, Başkan Tarhan’a teşekkürlerini iletti.

Sinema sonrası ’Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ olması hikayesini paylaşan Tarhan, “Geçmişte haklarını aramak uğruna çok sayıda kadın yaşamını yitirirken, dünyanın hala birçok yerinde kadınların oy kullanma hakkı bile yokken, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, çağdaş dediğimiz ülkelerden daha önce çok önemli haklara sahip olmuştur. Yaşadığımız çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin önemini iyi kavramalıyız” dedi.

Kadınların daha güvenli olması nedeniyle Mezitli’de yaşamayı tercih ettiğini savunan Tarhan, “Biz Mezitli’de yaşadığımız için birçok şeyin farkında olamıyoruz ama hala günümüzde kadınlarımız maalesef birçok sıkıntıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Biz biliyoruz ki, Mezitli’nin güçlü kadınları her türlü zorluğun üstesinden gelecektir. Biz de elimizden geldiğince kadınlarımıza destek sağlamaya çalışıyoruz. Sosyal yaşamın daha çok içerisinde olsunlar istiyoruz. Anıtkabir, Çanakkale, Şanlıurfa, Mardin, Kapadokya gibi farklı yerlere ziyaretler yapmalarını sağlıyoruz. Sinema tiyatro gibi etkinliklere katılmaları için imkanlar sunuyoruz. Hatta kendilerinden gelen taleple opera bale gösterisine götürdük. Yine talep olursa götürmek isteriz” diye konuştu.

