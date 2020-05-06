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Üreticiler bahçelerine gözü gibi bakıyor

ORDU HABERLERİ  | 06.05.2020 16:30 | Son Güncelleme

Ordulu üreticiler bugünlerde kendilerine ait fındık bahçelerinde zamanlarını geçiriyorlar.Fındık fiyatlarının bu yıl 25 TL’yi bulması fındık mahsulünün değerini bir kat daha artırdı.

Ordulu üreticiler bugünlerde kendilerine ait fındık bahçelerinde zamanlarını geçiriyorlar.
Fındık fiyatlarının bu yıl 25 TL’yi bulması fındık mahsulünün değerini bir kat daha artırdı. Üreticiler bahçelerinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarını sürdürürken fiyatta da yeni sezon öncesi çok umutlu. Fındık bahçesinde temizlik ve ilaçlama çalışmasını yaptığını belirten üretici Okan Karaca, “Bu yıl sezon öncesi serbest piyasada oluşan fındık fiyatları bizleri mutlu ediyor. 25 TL olan güncel fiyat bahçelerimizde ki fındığımızın ne kadar değerli olduğunu bizlere gösteriyor. Fındık bizim ana geçim kaynağımız ve artık değerli olmasını istiyoruz. Bu anlamda serbest piyasada ki fiyatlar bizleri tatmin ediyor. Bahçelerimize ailelerimizle birlikte gidiyor ve bakımlarını yapıyoruz. Fındık gerçekten zor bir bakımı olan, yılda bir kere mahsul veren bir ürün. Bizler de gözümüz gibi fındığımıza ve bahçelerimize bakıyoruz. Gübreleme, temizleme ve diğer bakımları gerçekten çok masraflı. Toplaması ise en zor olan iş. Emeğimizin karşılığını almak ve rahatça bir yıl geçirmek istiyoruz” dedi.
Bölge arazi şartları farklılık gösterdiği için dekar başına bahçelere göre alınan miktarların değiştiğini söyleyen üretici Ünsal Fındık ise, “Yetkililerden talebimiz fiyatların bu yıl istediğimiz rakamlarda kalmasıdır. Zorlu süreç sonrası emeğimizin karşılığını almak çok önemli. Fiyatlardan şu an için mutluyuz” diye konuştu.

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