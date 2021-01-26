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Üreticiler kredilerin ertelenmesine teşekkür etti

26.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Üreticiler kredilerin ertelenmesine teşekkür etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde üretici olan Erdemir emeklisi İsmet Koç ve eşi Ayşe Koç, Esnaf Sanatkârlar ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’ni ziyaret ederek ürettikleri mavi yumurtalardan verdi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde üretici olan Erdemir emeklisi İsmet Koç ve eşi Ayşe Koç, Esnaf Sanatkârlar ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’ni ziyaret ederek ürettikleri mavi yumurtalardan verdi.
Kdz. Ereğli ilçesindeki Demir Çelik fabrikalarından emekli olan İsmet Koç, eşi Ayşe Koç ile birlikte Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESKOMB) 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, esnaf kredilerinin 6 ay ertelenmesi nedeniyle Ereğli ilçesinde üretici olan Koç ailesi Esnaf Sanatkârlar ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Azman’a ürettikleri mavi yumurtalardan takdim eden Koç şunları söyledi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız Esnaf Kefalet’in borçlarını 6 ay ertelemişti, Esnaf Kefalet Bölge Başkanımızın büyük çabaları neticesinde gerçekleşmesi sebebiyle teşekkür ziyaretinde bulunduk. Üretici Ayşe Koç ile başkanımıza yeşil ve mavi yumurtaları verdik. Bu yeşil mavi yumurtaları başkanımız yiyecek, Allah’ın izniyle hoplayacak, zıplayacak, genç ve dinamik kalacak.”
Koç ailesine teşekkür eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESKOMB) 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman, “Bu yeşil yumurtaları yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi bu ertelemelerin çalışmaları 12. ayda başlamıştı. Genel başkanımız Abdülkadir Akgül beyin yoğun çalışmaları neticesinde dün açıklanan kredilerin ertelenmesi esnafımıza faydası oldu. Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Esnaf olarak her zaman üreticimizin yanında olacağız, her zaman aynı yolda yürüyeceğiz.” İfadelerini kullandı.
Ziyarette Esnaf Sanatkârlar ve Kefalet Kooperatifleri yöneticileri ve çalışanları da hazır bulundu.

Üreticiler kredilerin ertelenmesine teşekkür etti

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