Üreticilere don tehlikesine karşı tarım sigortası uyarısı

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, ilde özellikle Mart-Nisan aylarında ilkbahar geç donları görüldüğünü hatırlatarak fındık üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Gülbay, fındıkta üreticilerinin zirai don, fırtına, heyelan ve kuraklık riskine karşı Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) başvurarak bahçelerini sigortalatmaları gerektiğini söyledi.

Stratejik bir sektör olan tarım sektörünün zaman zaman çok büyük risklerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Gülbay, "Doğal afet dediğimiz ve çoğunlukla önleme imkânımız olmayan bu riskler altında üretim yapmak durumundayız. Bizim öncelikli hedefimiz tarım sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanmasıdır. Bu noktada Bakanlığımız tarafından sürekli çalışmalar yapılmakta ve yeni projeler uygulanmaktadır" dedi.

Bakanlığın bir yandan yaptığı Ar-Ge faaliyetleriyle bu riskleri minimize etmeye çalıştığını dile getiren Gülbay "Diğer yandan olası afet ve diğer nedenlerle tarımsal üretimde meydana gelebilecek büyük kayıplarda üreticilerimizi koruyacak tedbirleri geliştirerek sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmaktadır. Eğer biz üreticimizi koruyamaz ve küstürürsek tarımda sürdürülebilirliği sağlama şansımız da ortadan kalkmış olur. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, mevcut üreticilerimizin üretime devam etmeleri ve bu üreticilere yenilerinin eklenmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle üreticilerimizi doğal afetlere karşı tarım sigortası ile korumak son derece önemlidir" diye konuştu.

Gülbay, özellikle ilde Mart- Nisan aylarında ilkbahar geç donları görülmekte olduğunu, şu an itibariyle de iklim verileri mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek “Bu nedenden dolayı önemli tarımsal ürünlerden fındık için 11 Mart’a kadar üreticilerin sigorta yaptırmaları gerekir” uyarısında bulundu.



