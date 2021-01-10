Üreticilere finansman desteği

Eskişehir Sanayi Odası ve özel bir banka arasında imzalanan protokol ile oda üyesi üreticiler, uygun koşullarda finans kredisi imkanlarından faydalanabilecek. Bu kapsamda ESO Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin ve bankanın Eskişehir merkez şube Müdürü Çağlar Doğan protokol imzaladı.

İmza töreni öncesi değerlendirmede bulunan Şahin, “Odamız Üyelerinin işlerini kolaylaştıracak, üretim ve istihdamlarına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Üretimin temel unsurlarından olan finansman kısmı için bankalarımızla protokoller yapmayı da sürdürüyoruz. Bu sefer özel bankamız ile bir protokol imzaladık. Firmalarımız yeni koşullara göre değişen finansman ihtiyaçlarını kendi finansal yapısına uygun ödeme seçenekleri kredi kullanabilecekler” dedi.

Protokolün içeriğine dair bilgi veren Doğan ise “Protokol ile ESO Üyeleri, kredi faiz oranı avantajlarından faydalanabilmenin yanında, 3 ay ödemesiz dönemli ve üretici firmanın finansman yapısına uygun şekilde 3 ayda bir taksit ödemeli krediler gibi avantajlardan faydalanabilecek. Zorlu salgın sürecinde de üretimin finansmanında ekonomik etkilerin en aza indirilebilmesi için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.



