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Üreticilere kuluçka makinesi desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından alınan her biri 108 yumurta kapasiteli, 2 kaz üretme kuluçka makinesi İsaköy’de faaliyete geçirildi.Kaz yetiştiriciliği yapan İsa Köy ve çevre köyler için daha verimli ürün alınması adına kuluçka makinesi verildi.Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, "Bizler Tavşanlı Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Genel Meclisi üyelerimizle gelir getireceği, köylümüzü köyde tutan ve aynı zamanda köyde kazanç sağlayan projelere önem veriyoruz.

Kütahya’nın Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından alınan her biri 108 yumurta kapasiteli, 2 kaz üretme kuluçka makinesi İsaköy’de faaliyete geçirildi.
Kaz yetiştiriciliği yapan İsa Köy ve çevre köyler için daha verimli ürün alınması adına kuluçka makinesi verildi.
Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, "Bizler Tavşanlı Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Genel Meclisi üyelerimizle gelir getireceği, köylümüzü köyde tutan ve aynı zamanda köyde kazanç sağlayan projelere önem veriyoruz. İsa Köyümüzde de kaz yetiştiriciliği ile ilgili güzel potansiyel vardı. Burada bazı aileler geçimini kaz yetiştiriciliğinden kazanmakta, İstanbul’daki lüks restaurantlara satabilmekteler. Bizler de bu sebepten buradaki o kaz yetiştiriciliği ile ilgili potansiyeli geliştirmek, kaz yetiştiriciliği ile uğraşan insan sayısını arttırmak, daha çok gelir sağlamak için bizler buraya iki kuluçka makinesi verdik. Kaz yetiştiricilerimiz de bugün burada ilk yumurtalarını verdiler. İnşallah bir an önce kaz civcivlerini eksiksiz ve firesiz alırlar. Çiftçilerimizin burada iyi bir gelir elde ederek, kazanç kapısı olmasını temenni ederiz. Bununla birlikte başka köylerimizde de, gelir getirici, tarım ve hayvancılığı destekleyici projelere önem vereceğiz ve yapmaya çalışacağız. Bu seneki programımızda Balıköy bölgemize 4 tane sulama havuzu olacak. Vakıf köyümüzde çok kıymetli trüf mantarı ile ilgili çalışmamız olacak. Köylerimizden gelen kamuya ait, kamuya faydalı olabilecek projelere destek ve katkı verebileceğimizi, bu tür güzel projelerle bizlere gelinmesi durumunda destek vermekten kaçınmayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Daha önce de bu köyümüzde mandacılığın gelişmesi için de desteklerimiz olmuştu. Damızlık büyükbaş manda vermiştik, bu anlamda hem mandacılık hem de kaz yetiştiriciliği yapılabilecek. Bu alanda da daha fazla gayret ve daha fazla projeler bekliyoruz" diye konuştu.
Kuluçka makinelerinin verildiği programa Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel, İl Genel Meclisi üyesi Mustafa Altınbay, İsa Köy Muhtarı Kadir Yeşil ve çiftçiler katıldı.

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