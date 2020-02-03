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Üreticilere tarım sigortasının önemi anlatıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’da çiftçilere tarım sigortasının önemi ve kapsamı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TARSİM Bölge Müdürlüğü ve Adıyaman Ziraat Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte çiftçilere tarım sigortasıyla ilgili bilgi verildi.Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, TARSİM Bölge Müdürü Serdal Doyan, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hasan Basri Kaya ve çiftçiler katıldı.Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, ürünlerini sigortalatmayan çiftçilere ödeme yapılmadığına dikkat çekerek, “2090 Sayılı yasa kapsamında ürünlerini sigortalatmayan çiftçilerimize Bakanlığımızca herhangi bir ödeme yapılmıyor.

Üreticilere tarım sigortasının önemi anlatıldı

Adıyaman’da çiftçilere tarım sigortasının önemi ve kapsamı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TARSİM Bölge Müdürlüğü ve Adıyaman Ziraat Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte çiftçilere tarım sigortasıyla ilgili bilgi verildi.
Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, TARSİM Bölge Müdürü Serdal Doyan, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hasan Basri Kaya ve çiftçiler katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, ürünlerini sigortalatmayan çiftçilere ödeme yapılmadığına dikkat çekerek, “2090 Sayılı yasa kapsamında ürünlerini sigortalatmayan çiftçilerimize Bakanlığımızca herhangi bir ödeme yapılmıyor. Dolayısıyla çiftçilerimizin mağdur olmaması için TARSİM’i çok önemsiyoruz. Bundan dolayıdır ki TARSIM sigorta priminin yüzde 50’si devlet tarafından ödenmektedir. 2006 yılından 2019 yılına kadar ilimiz ve ilçelerimiz toplamında devlet 25 milyon prim yatırmış, 25 milyon primde çiftçilerimiz tarafından yatırılmıştır. TARSIM ise 23 milyon tazminat ödemesi yapmıştır. 2020 yılının doğal afetsiz geçmesini temenni eder, hepinizi saygıyla selamlarım” dedi.
Daha sonra TARSİM Kıdemli Uzmanı Muharrem Ünal tarafından çiftçiler bilgilendirildi. Muharrem Ünal bilgilendirmesinde, TARSİM ekspertizi, sigortaların branşları, sigorta paketlerinin kapsamları ile ilgili bilgiler verdi.

Üreticilere tarım sigortasının önemi anlatıldı

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