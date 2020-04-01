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Üretilen maskeler sağlık müdürlüğüne teslim edildi

KİLİS HABERLERİ  | 01.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi, sağlık çalışanları için ürettiği maskeleri yetkililere teslim etti.Kilis Bilim ve Sanat Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, süreçte büyük bir fedakarlıkla hizmet veren sağlık çalışanlarına yönelik yüz koruyucu siper maskelerin üretimine başlayarak ürünleri Kilis Devlet Hastanesi yetkililerine teslim etti.

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi, sağlık çalışanları için ürettiği maskeleri yetkililere teslim etti.
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, süreçte büyük bir fedakarlıkla hizmet veren sağlık çalışanlarına yönelik yüz koruyucu siper maskelerin üretimine başlayarak ürünleri Kilis Devlet Hastanesi yetkililerine teslim etti. İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Akkurt “İl Müdürlüğü olarak bu süreçte gerek maske gerek diğer malzemelerin üretimi noktasında Ar-Ge çalışmalarımızı yaparak üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz.Üretilen siperleri bu süreçte fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaştıracağız. Süreci İl Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde süreci yöneteceğiz. Böyle bir çalışmanın yapılması son derece gurur verici. Sürece katkı veren, BİLSEM´de görev alan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Bilsem Müdürü Ali Genç de "Devletimizin ve sağlık personelimizin büyük bir ciddiyetle yürüttüğü bu mücadeleye biz de katkı sağlamak adına özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretimine başladık ve ilk etapta üretilen yüz adet maskeyi bugün hastane yetkililerine teslim ediyoruz” diye konuştu.
İl Sağlık Müdürlüğünden Mehmet Öztin ve Kilis Devlet Hastanesinden Havva Yüksek de bu süreçte toplum olarak sağlık çalışanlarına gösterilen teveccühten memnuniyetlerini dile getirerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Bilsem’e teşekkür etti.

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