Üretim alanı artan "Sındırgı kornişonu"nda hasat başladı

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından kornişonun hasadına başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve belediye tarafından son yıllarda yapılan göletler sayesinde sulama imkanlarının yaygınlaşmasıyla kornişonun üretim alanı arttı.

İlçe merkezi ile Yaylabayır, Yüreğir, Işıklar, Küçükdağdere, Büyükdağdere, Osmanlılar ve Aslandede mahalleleri başta olmak üzere 15 kırsal mahallede ekilen kornişondan yıllık 25 bin ton dolayında ürün alınıyor.

Yaklaşık 4 ay sürecek kornişonun hasadına başlayan Sındırgılı üreticiler de sabahın ilk ışıklarıyla toplanan kornişonları büyüklüğüne göre makinelerde ayırıyor.

İklim koşullarının da etkisiyle bu yıl yüksek verim ve kaliteli ürün elde eden çiftçiler, toplanan kornişonları semt pazarlarında ve İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir'deki turşu fabrikalarına satıyor.

Kornişonlar aracılar tarafından Avrupa ve Arap ülkeleri ile Rusya ve Avustralya'ya da ihraç ediliyor.

- "Yaylabayır, DSİ'nin yaptığı göletle yeşil bir denize dönüştü"

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, kentte sulu tarıma geçilmesiyle kornişon üretiminde artış olduğunu söyledi.

Kornişonun her gün toplanması gereken bir ürün olduğunu belirten Yavaş, "İnsanlar 4 ay boyunca bayramı olmadan mutlaka bu üretimi yapmak durumunda. Vatandaşın işin sonunda da 3-4 dönüm civarındaki bir alandan 100-150 bin lira civarında gelir elde etmek durumu var. Bundan dolayı çok iyi bir gelir kaynağı da oluşuyor." dedi.

Yavaş, üreticilerin hem sulama imkanlarının artması hem de bu üründen çok memnun olduğunu dile getirdi.

Talepler doğrultusunda yeni göletler yapılmasının planlandığını aktaran Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Yaylabayır Mahallesi, DSİ'nin yaptığı göletle yeşil bir denize dönüşmüş durumda. Bu durum göçü de geriye çeviriyor. Yıllar önce Sındırgı'dan gidip İzmir'de, Manisa'da kapıcılık yaparak geçimini sağlayan insanlar tekrar kendi köylerine dönüyorlar çünkü arpa, buğday ekilen yerlerde sulu tarımla beraber göletlerle, kornişon salatalıkla yeni gelir elde etme kaynakları bulunuyor. Şu anda 15'e yakın kırsal mahallemizde, şehir merkezinde özellikle yüksek rakımlı yerlerde kornişon salatalık üretiliyor. 1000 civarında aile geçimini bundan karşılıyor. Yıllık olarak da 25 bin ton civarında üretim oluyor."

Yavaş, "Sındırgı kornişonu" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını ve yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

- Eskiden tütün ektikleri tarlalardan kornişon topluyorlar

Üreticilerden Ali Yavuz da daha önce tütün ektikleri tarlalarda sulama imkanlarının gelişmesiyle 10 yıldır kornişon ürettiklerini bildirdi.

Yavuz, yaklaşık 5 dönüme ektiği üründen yüksek verim beklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nisanda salatalık tohumlarını çimlendirmeye başlıyoruz. Mayısta da elde ettiğimiz fideleri tarlalarımıza dikiyoruz. Daha sonra çapalarını yapıp aralardaki otları temizliyoruz. İlaçlanmasının ardından kornişonlarımız çıkmaya başlıyor. Hemen hemen her gün topluyoruz, kornişonla her gün ilgilenmen gerekiyor."

