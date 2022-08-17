"Üretimde Kadın Eli" projesi ile 40 kadın çiftçiye iş imkanı sunulacak

Trabzon'da uygulanacak "Üretimde Kadın Eli" projesi kapsamında Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 40 kadın çiftçi iş sahibi olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen projenin protokol sözleşmesi, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından imzalandı.

Belediye Başkanı Muhammet Balta, DOKA'da gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, kadın istihdamı oluşturmak ve yöresel ürünlerin değerlenmesi adına hazırlanan projenin önemli olduğunu vurguladı.

Proje ile yöresel ürünler kadar, üreticilere de sahip çıkmayı hedeflediklerinin altını çizen Balta, "Proje sayesinde hem yöresel ürünlerin önemi artacak hem de yöre halkına gelir sağlanacak. Bundan sonraki hedefimiz, yaptığımızın daha iyisini yapmak olacaktır. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mustafa Varank'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise proje kapsamında kurulacak mesleki eğitim ve yöresel ürün işleme atölyelerinde gelir düzeyi düşük kadınların eğitim alacağını ifade etti.

Projenin özellikle genç kadın nüfusun istihdamında yeni bir kırsal kalkınma modelini ortaya çıkaracağına işaret eden Adıyaman, projenin yöresel ürünleri katma değerli hale getireceğini ve kadın istihdamını artıracağını kaydetti.

Kadın çiftçilere, "Üretimde Kadın Eli" projesi kapsamında yenilikçi sebze ve meyve üretimi ile ürün saklama teknikleri, hayvansal üretim metotları, Karadeniz yöresel yemekleri, geleneksel Türk mutfağı, gıda hijyeni ve sunum teknikleri konularında 126 saat eğitim verilecek.

Eğitimler sonunda kadın çiftçilerin, ürettikleri tarımsal ve hayvansal ürünleri pişirme, kurutma gibi çeşitli yöntemlerle ekonomik değere dönüştürmeleri hedefleniyor.

