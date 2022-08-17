YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. "Üretimde Kadın Eli" projesi ile 40 kadın çiftçiye iş imkanı sunulacak

"Üretimde Kadın Eli" projesi ile 40 kadın çiftçiye iş imkanı sunulacak

17.08.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Üretimde Kadın Eli" projesi ile 40 kadın çiftçiye iş imkanı sunulacak

"Üretimde Kadın Eli" projesi ile 40 kadın çiftçiye iş imkanı sunulacak

Trabzon'da uygulanacak "Üretimde Kadın Eli" projesi kapsamında Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 40 kadın çiftçi iş sahibi olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen projenin protokol sözleşmesi, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından imzalandı.

Belediye Başkanı Muhammet Balta, DOKA'da gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, kadın istihdamı oluşturmak ve yöresel ürünlerin değerlenmesi adına hazırlanan projenin önemli olduğunu vurguladı.

Proje ile yöresel ürünler kadar, üreticilere de sahip çıkmayı hedeflediklerinin altını çizen Balta, "Proje sayesinde hem yöresel ürünlerin önemi artacak hem de yöre halkına gelir sağlanacak. Bundan sonraki hedefimiz, yaptığımızın daha iyisini yapmak olacaktır. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mustafa Varank'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise proje kapsamında kurulacak mesleki eğitim ve yöresel ürün işleme atölyelerinde gelir düzeyi düşük kadınların eğitim alacağını ifade etti.

Projenin özellikle genç kadın nüfusun istihdamında yeni bir kırsal kalkınma modelini ortaya çıkaracağına işaret eden Adıyaman, projenin yöresel ürünleri katma değerli hale getireceğini ve kadın istihdamını artıracağını kaydetti.

Kadın çiftçilere, "Üretimde Kadın Eli" projesi kapsamında yenilikçi sebze ve meyve üretimi ile ürün saklama teknikleri, hayvansal üretim metotları, Karadeniz yöresel yemekleri, geleneksel Türk mutfağı, gıda hijyeni ve sunum teknikleri konularında 126 saat eğitim verilecek.

Eğitimler sonunda kadın çiftçilerin, ürettikleri tarımsal ve hayvansal ürünleri pişirme, kurutma gibi çeşitli yöntemlerle ekonomik değere dönüştürmeleri hedefleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisiTrabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisi
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal İzmir'de hayatını kaybettiYeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal İzmir'de hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:30
İkindi
16:19
Akşam
19:25
Yatsı
20:55

Trabzon Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Çarşamba

Gül Eczanesi
Akcaabat
Pınar Eczanesi
Akcaabat
Doğa Eczanesi
Arakli
Şifa Eczanesi
Arsin
Başkan Eczanesi
Besikduzu
Gökçe Eczanesi
Carsibasi
Çaykara Eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.