"Üretken Eller" yapıyor kooperatif pazarlıyor

RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da bir grup ev kadının hem bireysel olarak hem de iş birliğiyle yaptığı el sanatları, hobi ürünleri ve yöresel gıdalar, "Üretken Eller Kütahya Kadın Kooperatifi" aracılığıyla alıcılara ulaştırılıyor.

Evlerinde veya atölyelerinde çeşitli ürünler üretip pazarlama sıkıntısı yaşayan kadınların imdadına kooperatif yetişti.

Kadınların ürünlerini ihtiyacı olan müşterilere daha rahat ulaştırabilmeleri için 10 arkadaşıyla harekete geçen Aylin Girgin Oğuz, yaklaşık 1 yıl önce Üretken Eller Kütahya Kadın Kooperatifi'ni kurdu.

Kentin çeşitli bölgelerinde satış noktaları ve mağazalar oluşturan kooperatif, kadınların el sanatı, hobi ve gıda ürünlerini satışa sunuyor.

Kütahya'da yaklaşık 20 yıldır özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi işleten Aylin Girgin Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarlama sıkıntısı yaşayan kadınlara önayak olabilmek için arkadaşlarıyla beraber kooperatif kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Birçok kadının evlerinde aile bütçelerine katkı olması amacıyla üretim yaptığını ancak pazarlama sorunu yaşadığını anlatan Oğuz, şöyle konuştu: