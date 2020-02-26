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"Üretken Eller" yapıyor kooperatif pazarlıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Evlerinde havlu, iğne oyası, mantı, börek, hobi eşyası gibi üretimleri bulunan yaklaşık 40 kadın, Üretken Eller Kütahya Kadın Kooperatifi aracılığıyla pazarlama sıkıntısını aştı - Kooperatif Başkanı Aylin Girgin Oğuz: - "Kütahya'da belli noktalarda kurduğumuz satış mağazalarında kadınlarımızın ürettikleri ürünleri müşteriyle buluşturuyoruz. Aynı zamanda kooperatifimize ait bir de internet sitesi kurduk ve burada da ürünlerimizi satışa sunduk"

RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da bir grup ev kadının hem bireysel olarak hem de iş birliğiyle yaptığı el sanatları, hobi ürünleri ve yöresel gıdalar, "Üretken Eller Kütahya Kadın Kooperatifi" aracılığıyla alıcılara ulaştırılıyor.

Evlerinde veya atölyelerinde çeşitli ürünler üretip pazarlama sıkıntısı yaşayan kadınların imdadına kooperatif yetişti.

Kadınların ürünlerini ihtiyacı olan müşterilere daha rahat ulaştırabilmeleri için 10 arkadaşıyla harekete geçen Aylin Girgin Oğuz, yaklaşık 1 yıl önce Üretken Eller Kütahya Kadın Kooperatifi'ni kurdu.

Kentin çeşitli bölgelerinde satış noktaları ve mağazalar oluşturan kooperatif, kadınların el sanatı, hobi ve gıda ürünlerini satışa sunuyor.

Kütahya'da yaklaşık 20 yıldır özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi işleten Aylin Girgin Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarlama sıkıntısı yaşayan kadınlara önayak olabilmek için arkadaşlarıyla beraber kooperatif kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Birçok kadının evlerinde aile bütçelerine katkı olması amacıyla üretim yaptığını ancak pazarlama sorunu yaşadığını anlatan Oğuz, şöyle konuştu:

"Kadınlar arasında dayanışmayla, üreten kadını ve ihtiyacı olan müşteriyi bir araya getiriyoruz. Kütahya'da belli noktalarda kurduğumuz satış mağazalarında kadınlarımızın ürettikleri ürünleri müşteriyle buluşturuyoruz. Aynı zamanda kooperatifimize ait bir de internet sitesi kurduk ve burada da ürünlerimizi satışa sunduk. Şehrimizde bulunan alışveriş merkezinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bize tahsis ettiği mağazamızda yaklaşık 40 kadınımızın ürettiği iğne oyaları, sim sarma, gümüş işlemeler, işlenmiş havlu, kese, hobi ürünleri, yöresel gıdalarda tarhana çeşitleri, cimcik (Kütahya'ya özgü hamur işi), erişte çeşitleri, mantı, börek, tatlı, kurabiye gibi ürünlerimiz var. Burada bu ürünlerin hem perakende hem de toptan satışını yapıyoruz. Bize sipariş geldiğinde üretemeyeceğimiz ürün yok diyebilirim."

Üreten kadınları bir araya getirdikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayan Oğuz, bir kadının değil birçok kadının birlikte ürettiği ürünleri ortaya çıkarabilmeyi amaçladıklarını, dayanışma ve iş birliğini geliştirmeyi de hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- Üretimleri ve aralarındaki iş birliği arttı

Kooperatif üyelerinden bedensel engelli Filiz Servi de Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi'nin açtığı kursta öğrendiği tasarımları kooperatif aracılığıyla satma imkanına kavuştuğunu anlattı.

Meral Aydoğdu ve Güler Bayram da evlerinde yaptıkları tarhana, erişte, börek, tatlı gibi yiyecekleri kooperatif sayesinde satarak üretimlerini artırdıklarını belirtti.

Kooperatifin kurucu üyelerinden Fatma Ceyhan Altıner, 15 yıldır hobi malzemeleri yaptığını, kooperatifleşme ile üretime katılan diğer kadınlarla iş birliğinin ve pazarın geliştiğini ifade etti.

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