YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Ürettikleri maske sayısı 18 bin adete ulaştı

Ürettikleri maske sayısı 18 bin adete ulaştı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.05.2020 14:38 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi kadınlarının, koronavirüs ile mücadele sürecine katkıları sürerken, ürettikleri maske sayısı ise 18 bin adete ulaştı.Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, kadınların kendilerini geliştirdiği birer merkez olmanın yanında, zor günlerde de dayanışmanın merkezi olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi kadınlarının, koronavirüs ile mücadele sürecine katkıları sürerken, ürettikleri maske sayısı ise 18 bin adete ulaştı.
Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, kadınların kendilerini geliştirdiği birer merkez olmanın yanında, zor günlerde de dayanışmanın merkezi olmaya devam ediyor. Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi, Fatih Belde Evi ve Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi olmak üzere 3 merkezde devam eden üretimler ile günde ortalama bin maske üretimi yapılıyor. Bugüne kadar 18 bin adet maskenin dağıtımı tamamlanırken gelen talepler üzerine ilçe genelindeki site sakinlerine de maske ulaştırılıyor.
Kadınlar tarafından özen ile hazırlanan maskeler, pamuklu kumaştan üretiliyor ve yıkanarak yeniden kullanılabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

19 Mayıs’ta Kaleiçi Yat Limanından tekneler hareket edecek

19 Mayıs’ta Kaleiçi Yat Limanından tekneler hareket edecek

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Kimsesizlerin mezarları yaptırıldı

Kimsesizlerin mezarları yaptırıldı

Arıcıların oğul telaşı

Arıcıların oğul telaşı

Eskişehir Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:35
Öğle
12:59
İkindi
16:53
Akşam
20:13
Yatsı
21:49

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Aslantaş Eczanesi
Tepebasi
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Can Eczanesi
Odunpazari
Geçit Eczanesi
Tepebasi
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

TÜİK işsizlik verilerini değerlendiren ESO Başkanı Kesikbaş;

TÜİK işsizlik verilerini değerlendiren ESO Başkanı Kesikbaş;

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Odunpazarı Belediyesi’nden Çocuklara Tebrik Kartı

Odunpazarı Belediyesi’nden Çocuklara Tebrik Kartı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.