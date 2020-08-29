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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 29.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
30 Ağustos’un 98. yıl dönümü sebebiyle yayınladığı mesajında Başkan Aktürk: ’Milletimiz, o yokluk ve yoksulluk döneminde eşine dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak bir mücadelenin sonucunda hiçbir ülkenin esareti altında yaşamayacağını göstermiştir. 30 Ağustos Zaferi; bir toplumun küllerinden doğmasını sağlamakla kalmamış esaret altındaki birçok ulusa da örnek olmuştur. Türk Milleti varlığından, birliğinden, dirliğinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyecek, şanlı ay yıldızlı bayrağımızı, bağımsızlığımızın simgesi olarak göklerde ilelebet dalgalandıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde nice bayramlar diliyorum. Büyük Taarruz’un Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu zaferin kahramanları başta olmak üzere vatanımız uğruna mücadele etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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