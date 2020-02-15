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Ürgüp'te hafta sonu yoğunluğu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 15.02.2020 15:01 | Son Güncelleme

Turistler, karla kaplanan bölgede Üç Güzeller mevkisi başta olmak üzere yoğunluk oluşturdu

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'in Ürgüp ilçesi, hafta sonu özellikle yerli turistlerin akınına uğradı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin karla kaplanmasının ardından ortaya güzel görüntülerin çıktığı Ürgüp'te, turistler Üç Güzeller mevkisi başta olmak üzere Devrent, Gomeda ve Pancarlık vadileri ile Temenni Tepesi'ndeki merkezleri ziyaret etti.

Tur otobüsleri ve kendi araçlarıyla ilçedeki doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin bulunduğu alanları gezen turistler, bol bol fotoğraf çekti.

Mersin'den ailesiyle geldiği Ürgüp'te tarihi mekanları ziyaret eden Lütfi Solat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ürgüp'e geçen sene yaz döneminde gelmiştim, çok güzeldi, harika bir manzara vardı. Kışın geleceğim diye kendime söz vermiştim, şimdi de geldik, geziyoruz. Burada doğanın muhteşem güzelliğini görmek mümkün." dedi.

İstanbul'dan arkadaşıyla geldiği Üç Güzeller mevkisinde gezinti yapan pilot Esat Aydın da birçok ülkeyi gezdiğini ancak Kapadokya'daki gibi doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle başka yerde karşılaşmadığını ifade etti.

Kış aylarında bölgenin daha güzel olduğunu belirten Aydın, "Bu mevsimde burası çok güzel görünüyor ve fotoğraf tutkunları için ideal tatil yerlerinden birisi." dedi.

Şimay Tozun ise çocukluğunda beri Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin bulunduğu alanlara yönelik tur etkinliklerine katıldığını, kış aylarında ilgi çekici manzaranın oluştuğuna inandığı için Ürgüp'e geldiğini anlattı.

Ürgüp Tanıtma Vakfı Başkanı Fahri Yıldız da son yıllarda turistlerin bölgeye ilgisinin hızla arttığına dikkati çekerek, "Burası Allah'ın insanlara lütfettiği doğal bir zenginlik. Dünyada başka yerde olmayan bir manzara var. 2017 yılından itibaren yoğunluk sürekli arttı ve bölge turist sayısında kendi rekorunu kırmış durumda." diye konuştu.

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