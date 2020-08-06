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Ürgüp’te korona virüs tedbirleri kontrol edildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayat döneminde ’sağlık için, hepimiz için’ mottosu ile Ürgüp ilçesinde korona virüs denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs ile mücadele kapsamında yayımlanan genelge sonrasında Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ilçede bulunan esnafları denetledi.

Ürgüp’te korona virüs tedbirleri kontrol edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayat döneminde ’sağlık için, hepimiz için’ mottosu ile Ürgüp ilçesinde korona virüs denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs ile mücadele kapsamında yayımlanan genelge sonrasında Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ilçede bulunan esnafları denetledi. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı burada yaptığı açıklamada "Yüze yakın memurumuz ile birlikte yoğun bir denetleme süreci gerçekleştiriyoruz" dedi. Kaymakam Maraşlı, “Ürgüp ilçemizde bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla sağlık için hepimiz için mottosuyla beraber yoğun bir denetim faaliyetindeyiz. Biz de belediye başkanımız ile beraber işletmelerimizi, esnaflarımızı gezdik. Onlara maske takma, fiziksel mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalarda bulunduk. İlçemizin sağlığı için, kısıtlamaların olmaması için sağlığımız için alınabilecek tedbirleri hatırlattık. İnşallah vatandaşlarımız bu uyarılara dikkat ederler. Herhangi bir cezai yaptırım olmadan bunu yerine getiririz. Şuan için Emniyet Müdürlüğümüz, tarım teşkilatımız, sağlık teşkilatımız ve diğer kurum müdürlerimiz ile beraber ilçe genelinde denetleme yapıyoruz. 100’e yakın memurumuz ile yoğun bir denetleme yapıyoruz. Ülkemizin daha sağlıklı günlerde olması temennisiyle inşallah” dedi.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’de açıklamasında "Ürgüp’te vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına büyük oranda uyduklarını görüyoruz" dedi. Aktürk, “Kaymakamımızın da söylediği gibi İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle tüm Türkiye’deki sağlığımız için hepimiz için mottosuyla bizde Ürgüp ilçemiz için sahadayız. Tüm denetim ekiplerimiz ile birlikte işletmelerimizi denetliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyoruz. Ürgüp ilçemizde daha önceden de aldığımız tedbirlere halkımız riayet etmekteydi ve herhangi bir sorun yaşamıyorduk. Bugünde tekrar gezdiğimiz noktalarda maske konusuna dikkat ettiklerini görüyoruz. Mesafeye ve hijyene dikkat ettiklerini görüyoruz. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece daha sıkı tedbirler gelmeyecektir. Turizm kenti olan Ürgüp’ümüz de daha fazla insanın ziyaret etmesiyle sonuçlanacaktır. Hayat normalleşerek gidecektir. O yüzden bizler sorumluluk alanlarımızda el birliği ile tüm ekibimizle dikkat ediyoruz” diye konuştu.

Ürgüp’te korona virüs tedbirleri kontrol edildi

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