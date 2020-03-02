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Ürgüp’te şehir içi dolmuşlar Zabıta tarafından denetlendi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.03.2020 12:42 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarını denetimden geçirdi.Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri güvenli yolculuk kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlarda denetim yaptı.S.S.

Ürgüp’te şehir içi dolmuşlar Zabıta tarafından denetlendi

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarını denetimden geçirdi.
Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri güvenli yolculuk kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlarda denetim yaptı.
S.S. 33 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde dolmuşları tek tek kontrol eden Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri, dolmuşların temizliğinin kontrolü ile evrak kontrolü gibi rutin denetim yaptı.
Ayakta fazla yolcu alınıp alınmadığı gibi konuların üzerinde duran Zabıta ekipleri, eksiklik gördükleri dolmuşların sahiplerine de uyarılarda bulundu.

Ürgüp’te şehir içi dolmuşlar Zabıta tarafından denetlendi

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