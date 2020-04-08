Ürgüp’te toplum Sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi

Ürgüp Belediyesi tarafından çevre, doğa ve halk sağlığı için ilçenin belli noktalarında tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Korona virüse karşı önlem almak amacıyla vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenleri toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için ilçemizde yoğun olarak kullanılan alanlara Ürgüp Belediyesi tarafından tıbbi çöp kutuları yerleştirildi.

Ürgüp’te Marketlerin önü ve Cumhuriyet Meydanı, Üç güzeller başta olmak üzere zaruri ihtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşların kullandıkları eldiven ve maskeleri atarak çevre sağlığı açısından tehdit oluşturmaması için önlem alındı.

İlçedeki çöp kutularına gelişigüzel atılan maske ve eldivenlerin Belediye temizlik görevlileri açısından da tüm tedbirleri almalarına rağmen risk oluşturmaması için tıbbi atık kutularını belirli noktalara yerleştirdiklerini ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp’te her konuda ileri düzeyde alınan tedbirlerle kovid-19 sürecinin devam ettiğini, vatandaşların da bilinçli bir şekilde hareket ettiği bir ilçenin belediye başkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





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