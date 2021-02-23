Ürgüp’te uyuşturucudan 2 şüpheli yakalandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli T.D.’nin yapılan kontrollerinde 4,6 gram bonzaie ele geçirilirken, K.E.A. yönetimindeki araç içerisinde yapılan aramada ise 0,6 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanım düzeneği olan 1 adet pipet ve plastik şişe ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.



