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Urla'da geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

27.09.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Urla'da geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Urla sahil güvenlik komutanlığı

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