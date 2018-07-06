SPOR

Uruguay 0 - 2 Fransa (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 06.07.2018 18:52 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa oldu! Uruguay ile karşılaşan Fransa, her iki yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve adını son 4 takım arasında yazdırdı. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Fransa'nın 2. golünde yaptığı hata ile maça damga vurdu. Fransa yarı finalde Brezilya-Belçika maçının galibi ile karşılaşacak.

Uruguay 0 - 2 Fransa (Maç özeti)

2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında Uruguay’ı 2-0 mağlup eden Fransa yarı finale yükseldi.

Mücadeleye iki takım da etkili başlarken, karşılıklı ataklarla geçen devrede gol son dakikalarda geldi. 40. dakikada Antoine Griezmann'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Raphael Varane’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalara gitti. İlk yarı Fransa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı dengeli başlarken, Fransa’nın farkı açan golü Muslera'nın hatasında geldi. 61. dakikada Galatasaraylı kaleci Muslera, sol kanattan Antoine Griezmann’ın uzak mesafenden vuruşunu karşılamak isterken, topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol sonrası Muslera büyük üzüntü yaşadı.

Kalan dakikalarda savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koyan Fransa, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 2018 Dünya Kupası’nda ilk yarı finalist oldu.

Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, 2006 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

Fransa, yarı finalde Brezilya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 40. dakikasında Fransa öne geçti. Griezmann'ın kulladığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Varane kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1

  1. dakikada Uruguay beraberliğe çok yaklaştı. Ceza alanında Caceres'in kafa vuruşunda kaleci Lloris topu son anda çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Godin'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Fransa, ilk yarıyı Uruguay karşısında 1-0 önde tamamladı.

  1. dakikada Fransa farkı ikiye çıkardı. Tolisso'nun pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Griezmann'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2

Stat: Nizhny Novgorod
Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)
Uruguay: Muslera, Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt, Nandez (Dk. 73 Urreta), Torreira, Bentacur (Dk. 59 Rodriguez), Vecino, Suarez, Stuani (Dk. 59 Gomez)
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe (Dk. 88 Dembele), Griezmann (Dk. 90+3 Fekir), Tolisso (Dk. 80 N'Zonzi), Giroud
Goller: Dk. 40 Varane, Dk. 61 Griezmann (Fransa)
Sarı kartlar: Dk. 33 Hernandez, Dk. 69 Mbappe (Fransa), Dk. 38 Bentacur, Dk. 69 Rodriguez (Uruguay)

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Brezilya'da Danilo turnuvayı kapattı!Brezilya'da Danilo turnuvayı kapattı!
Lukaku: Neymar bir aktör değilLukaku: Neymar bir aktör değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uruguay Fransa dünya kupası 2018 dünya kupası 2018 FIFA Dünya Kupası

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

PSG tarihe geçen transferi resmen açıkladı!

PSG tarihe geçen transferi resmen açıkladı!

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!

Fatih Terim - TFF davasında flaş gelişme

Fatih Terim - TFF davasında flaş gelişme

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim ve Galatasaray'dan Muslera'ya destek!

Fatih Terim ve Galatasaray'dan Muslera'ya destek!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Uruguay 0 - 2 Fransa (Maç özeti)

Uruguay 0 - 2 Fransa (Maç özeti)

Brezilya'da Danilo turnuvayı kapattı!

Brezilya'da Danilo turnuvayı kapattı!

Lukaku: Neymar bir aktör değil

Lukaku: Neymar bir aktör değil

İngiltere'den su şişesiyle zafer taktiği

İngiltere'den su şişesiyle zafer taktiği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.