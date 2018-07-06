Uruguay 0 - 2 Fransa (Maç özeti)

2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında Uruguay’ı 2-0 mağlup eden Fransa yarı finale yükseldi.
Mücadeleye iki takım da etkili başlarken, karşılıklı ataklarla geçen devrede gol son dakikalarda geldi. 40. dakikada Antoine Griezmann'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Raphael Varane’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalara gitti. İlk yarı Fransa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı dengeli başlarken, Fransa’nın farkı açan golü Muslera'nın hatasında geldi. 61. dakikada Galatasaraylı kaleci Muslera, sol kanattan Antoine Griezmann’ın uzak mesafenden vuruşunu karşılamak isterken, topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol sonrası Muslera büyük üzüntü yaşadı.
Kalan dakikalarda savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koyan Fransa, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 2018 Dünya Kupası’nda ilk yarı finalist oldu.
Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, 2006 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısını gösterdi.
Fransa, yarı finalde Brezilya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 40. dakikasında Fransa öne geçti. Griezmann'ın kulladığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Varane kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1
Fransa, ilk yarıyı Uruguay karşısında 1-0 önde tamamladı.
Stat: Nizhny Novgorod
Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)
Uruguay: Muslera, Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt, Nandez (Dk. 73 Urreta), Torreira, Bentacur (Dk. 59 Rodriguez), Vecino, Suarez, Stuani (Dk. 59 Gomez)
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe (Dk. 88 Dembele), Griezmann (Dk. 90+3 Fekir), Tolisso (Dk. 80 N'Zonzi), Giroud
Goller: Dk. 40 Varane, Dk. 61 Griezmann (Fransa)
Sarı kartlar: Dk. 33 Hernandez, Dk. 69 Mbappe (Fransa), Dk. 38 Bentacur, Dk. 69 Rodriguez (Uruguay)
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