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  4. Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

İSPANYA HABERLERİ  | 16.11.2020 23:20 | Son Güncelleme

Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

22 KASIM PAZAR

Golcü futbolcu 22 Kasım Pazar günü oynanacak Barcelona maçında oynayamayacak.

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