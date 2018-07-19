Usain Bolt'a Süper Lig takımlarının teklif yaptığı iddia edildi

Avustralya'da Central Coast Mariners takımıyla idmanlara çıkan Usain Bolt için Türkiye iddiası ortaya atıldı.
Avustralya basını; Türkiye, ABD ve Macaristan'dan takımların Usain Bolt için istekli olduğunu öne sürdü.
Bu haber ayrıca ESPN tarafından da yayımlandı ve Bolt için farklı maceraların olabileceği vurgulandı.
31 yaşındaki Bolt, daha önce yaptığı açıklamalarda, profesyonel olarak futbol oynamak istediğini dile getirmişti.
(Ajansspor)
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