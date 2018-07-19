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Usain Bolt'a Süper Lig takımlarının teklif yaptığı iddia edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.07.2018 19:44 | Son Güncelleme

Rekortmen atlet Usain Bolt, Avustralya ekibi Central Coast Mariners ile deneme sözleşmesi imzalamış ve profesyonel futbolculuk için ilk adımı atmıştı. Usain Bolt'a Süper Lig başta olmak üzere ABD ve Macaristan'dan da teklifler olduğu iddia edildi.

Usain Bolt'a Süper Lig takımlarının teklif yaptığı iddia edildi

Avustralya'da Central Coast Mariners takımıyla idmanlara çıkan Usain Bolt için Türkiye iddiası ortaya atıldı.

Avustralya basını; Türkiye, ABD ve Macaristan'dan takımların Usain Bolt için istekli olduğunu öne sürdü.

Bu haber ayrıca ESPN tarafından da yayımlandı ve Bolt için farklı maceraların olabileceği vurgulandı.

31 yaşındaki Bolt, daha önce yaptığı açıklamalarda, profesyonel olarak futbol oynamak istediğini dile getirmişti.

(Ajansspor)

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