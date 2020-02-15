Usain Bolt'un 9.58'lik rekorunu tarlada kırdı!

28 yaşındaki Srinivasa Gowda, bu sene 142.5 metrelik mesafeyi 13.62 saniyede koştu. 100 metrelik uzunluğu geçtiği süre ise 9.55 olarak hesaplandı. 100 metre dünya rekorunu 9.58 ile elinde bulunduran Usain Bolt’tan daha hızlı bir koşu gerçekleştirmesinden dolayı, Gowda’nın bu mesafedeki yeni rekorun sahibi olduğuna yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Ülkenin spor bakanının bile duyarsız kalamadığı ve tweet attığı konuyla ilgili konuşan Srinivasa Gowda “İnsanlar beni Usain Bolt ile karşılaştırıyorlar. O bir dünya şampiyonu. Bense sadece vıcık vıcık bir tarlada koşan biriyim” dedi.
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