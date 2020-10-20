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Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın korona testi pozitif çıktı

UŞAK HABERLERİ  | 20.10.2020 10:24 | Son Güncelleme

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, resmi sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Mehmet Çakın, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ama sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.Çakın, “Değerli hemşehrilerimiz, bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın korona testi pozitif çıktı

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, resmi sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Mehmet Çakın, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ama sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Çakın, “Değerli hemşehrilerimiz, bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Ancak sağlık durumumun gayet iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. En kısa süre içerisinde iyileşerek yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum. Dualarınızı bekliyor, saygı, sevgi ve en derin muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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