Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Uşak Belediyesince düzenlenen 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nda şampiyonluğu Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü kazandı.

Kalfa Cirit Sahası'nda, yaklaşık 2 ay önce başlayan ve 31 takımın katıldığı turnuvanın final organizasyonu, atlı cirit sporcularının "mısır odunu" yarışmasıyla başladı.

Sporcular, at sırtında hızla ilerledikleri sahada, yere vurdukları sopaları zıplatarak yaklaşık 5 metre yükseğe bağlı ipin üzerinden geçirmeye çalıştı.

Yarışmanın ardından Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü ile Ürünköy Atlı Cirit Spor Kulübü arasındaki şampiyonluk karşılaşmasına geçildi.

İki takımın sporcularının kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmada, Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü müsabakayı kazanarak turnuvada birinci oldu.

Turnuvada, şampiyon olan takıma ve çeşitli değerlendirmelerde dereceye giren sporculara ödülleri, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından verildi.

Finali, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, CHP İl Başkanı Ali Karaoba ve MHP İl Başkanı Ayhan Kınden ile çok sayıda kişi takip etti.

