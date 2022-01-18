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Uşak Üniversitesinde tasarlanan desenlerle süslü tekstil ürünleri 15 ülkede

18.01.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş: - "Özellikle ev, otel tekstili alanında yapmış olduğumuz tasarımlar, Avrupa'nın birçok ülkesinde satılıyor"

MEHMET ÇALIK - Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tasarlanan desenleri taşıyan ev tekstili ürünleri, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Üniversite bünyesinde 2019'da kurulan Deri Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, akademik çalışmaların yanı sıra bölge sanayisinin ihtiyacına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Uşak Üniversitesi, ev tekstili alanında faaliyet gösteren bir firmayla 2 yıl önce protokol imzaladı. Protokol kapsamında üniversitede akademisyenlerden oluşturulan 10 kişilik ekip, ev tekstili alanında desen tasarlıyor. Tasarlanan desenleri taşıyan ev tekstili ürünleri, 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AA muhabirine, tasarım merkezinin 2 yılda bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek duruma geldiğini söyledi.

Başka firmalarla da anlaşmalar imzaladıklarını aktaran Savaş, şöyle devam etti:

"Özellikle ev, otel tekstili alanında yapmış olduğumuz tasarımlar, Avrupa'nın birçok ülkesinde satılıyor. Bundan dolayı büyük bir gurur duymaktayız. Her şeyden önce bölgemizdeki birçok kuruluş, Avrupa'dan tasarım alıp, bunları ülkemizde üretip satmaktaydılar. Artık tasarımların Uşak Üniversitesi bünyesindeki ekip tarafından yapılıyor olması bizi gerçekten gururlandırmaktadır. Bu başarılarından dolayı bütün tasarım merkezi ekibimize teşekkür ediyorum."

- "İki yıldır güzel şeyler çıkartıyoruz"

Üniversitede tasarlanan desenleri kullanarak ürünler üreten tekstil firmasının desen şefi Celal Dere, iki yıldır Uşak Üniversitesi ile iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Ev ve otellere yönelik tekstil ürünleri imal ettiklerini anlatan Dere, şunları kaydetti:

"İki yıl önce Uşak Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Bu protokolle birlikte bize destek oluyorlar. Daha önceleri yurt dışından aldığımız desenleri şu anda Uşak Üniversitesinin desen tasarım ekipleriyle yapıyoruz. İki yıldır güzel işler çıkartıyoruz. Bu çalışmayla birlikte iş akışımız hızlandı hem de tasarımları yurt dışından aldığımızda çok yüksek fiyatlarla alıyorduk. Böylelikle maliyet açısından da kazancımız oldu."

Merkezdeki öğretim görevlilerinden Neslihan Öpöz, firmanın müşteri portföyünü analiz edip, dünyadaki trendleri de takip ederek tasarımlar yaptıklarını söyledi.

Öpöz, tasarladıkları desenlerin kullanıldığı ürünlerin birçok ülkeye ihraç edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

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