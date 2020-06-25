Uşak Üniversitesi’nde "YKS" toplantısı düzenlenildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörü Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın başkanlığında sınavla ilgili toplantı düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantıda Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak tarafından 2020 YKS sınavında görev yapacak bina sınav sorumluları ve bina sınav sorumlusu yardımcılarına yönelik eğitimler verildi.

Rektör Savaş, “Uşak’ta 2020 YKS sınavına 78 binada 3 oturumun sonunda yaklaşık 19 bin 100 aday girecek.”

Sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında alınacak tedbirler hakkında bilgi veren Rektör Savaş, 2020 YKS sınavlarının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili toplantı ve çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Rektör Savaş, “Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç bölümde yapılacak olan YKS, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri gerçekleştirilecek. Uşak’ta 2020 YKS sınavına 78 binada 3 oturumun toplamında yaklaşık 19 bin 100 aday girecek. Bu sene yapılan sınavlarımızda Kovid-19 salgını nedeniyle önlemlerimizi de arttırdık. Okullarımızda YKS sınavı tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacaktır.”dedi

Rektör Ekrem Savaş, “Sınav güvenliği ve hijyenle ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık.”

Sınav günü sosyal mesafe kurallarına uyulması için bina sınav sorumlularının ve bina yöneticilerinin gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirildiğini ve eğitimler verildiğini söyleyen Savaş, “ÖSYM tarafından sınav günlerinde bina girişinde adaylarımıza ve görevlilerimize dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecek. İsteyen adaylar ve görevliler kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecekler. Sınav günü binalarımızın girişlerinde yığılmalara sebebiyet vermemek adına ailelerimiz binalarımızın bahçelerine alınmayacak. Emniyet görevlileri adayların ve sınav görevlilerinin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörüyle, gerektiğinde ise elle arama yapacaktır. Bina girişlerinde görev yapan emniyet görevlilerimiz çift maske kullanacaklardır. Kovid-19 vakası veya gözetimi altında olan adaylarımız önceden başvuru yaparak, yedek sınav binasında gerekli tedbirler alınarak sınava girebilecekler. Karantina bölgesinde olan aday varsa ise bu adaylar da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınava getirilecektir. Sınav güvenliği ve hijyenle ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. ÖSYM Uşak İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık, yapılacak sınavlara hazırız. 2020 YKS sınavına girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.



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