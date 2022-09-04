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Uşak'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla sanatçı Kıraç konser verdi

04.09.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla sanatçı Kıraç konser verdi

Şarkıcı Kıraç, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Uşak Belediyesi tarafından Atapark'ta düzenlenen konserde hayranları ile buluşan Kıraç, sevilen eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler de şarkılara eşlik etti.

Konserin sonunda sahneye çıkan 40 kişilik çocuk korosu, Kıraç ile "Ay bulutta bulutta" şarkısı ile İzmir Marşı'nı söyledi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Konserin ardından Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Kıraç'a çeşitli hediyeler takdim etti.

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