Uşaklı berberden engellilere ücretsiz tıraş

Uşak’ta erkek kuaförü Gökhan Şılak, engellilere yönelik farkındalık oluşturma amacıyla, iş yerine gelen engelli vatandaşları 6 senedir ücretsiz tıraş ediyor.

16 senedir berberlik yapan ve son 8 senede kendi iş yerini işleten Gökhan Şılak, yaklaşık olarak 6 senedir tıraş olmaya gelen engellilerle yakından ilgileniyor. Engelli vatandaşlara yardımcı olmak isteyen Gökhan Şılak, istedikleri gibi tıraşlarını edip sonrasında da evlerine uğurluyor. Engelli vatandaşlara sadece kişisel bakımlarından değil her alanda engellerini kaldırarak vatandaşalrın duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Gökhan Şılak, “Aslında bunun için söylenecek çok şey var. Bu engelli kardeşlerimize daha fazla yardımcı olmamız, sadece traş olarak değil, her alanda engelli kardeşlerimizin engelini kaldırmak için hep birlikte bu engelleri aşmamız lazım. Bu konu hakkında herkesin duyarlı olması için buradan vatandaşlara sesleniyorum. Engelli kardeşlerimizin yanında olalım, engelleri kaldıralım” ifadelerini kullandı.

