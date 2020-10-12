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Uşak’ta 1970 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

UŞAK HABERLERİ  | 12.10.2020 14:22 | Son Güncelleme

Uşak’ta, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar neticesinde bin 970 adet uyuşturucu hapla birlikte yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen istihbaratlar doğrultusunda, şehir dışından Uşak’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Uşak’ta 1970 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Uşak’ta, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar neticesinde bin 970 adet uyuşturucu hapla birlikte yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen istihbaratlar doğrultusunda, şehir dışından Uşak’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda emniyet mensupları, Atatürk Bulvarı’nda bir şehirlerarası otobüsü durdurdu. Otobüsteki yolculara yapılan aramalar neticesinde S.G’nin (19) üzerinde yapılan aramalarda 996 uyuşturucu hap bulundu. S.G., polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Aynı nokta üzerinde yapılan aramalar doğrultusunda, bir otomobilde 974 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca araç sürücüsü B.E. (41), yine polis ekiplerince göz altına alındı.
Gözaltına alınan S.G. ve B.E. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Uşak’ta 1970 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

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