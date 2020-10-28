YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta 2 kardeş arasında çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Uşak'ta 2 kardeş arasında çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi ağır yaralandı

UŞAK HABERLERİ  | 28.10.2020 00:09 | Son Güncelleme

Uşak'ta 2 kardeş arasında çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 kardeş arasında çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada kardeşlerden biri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılhisar köyünde yaşayan M.Y. (17) ile ağabeyi B.Y (36), arasında evde oldukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin ağabeyi B.Y.'yi bıçakladığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, M.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişmeOkuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ayva üretimini patlatacak gelişme
Ayva üretimini patlatacak gelişme
Ömrünü adadığı cam kaşıklarla dünyaya açıldı
Ömrünü adadığı cam kaşıklarla dünyaya açıldı
Özyurtlar Holding: Esenyurt, konut satışında 2020'nin de yıldızı olacak
Özyurtlar Holding: Esenyurt, konut satışında 2020'nin de yıldızı olacak
Teknokent’ten Mali Tabloları Yapay Zekayla Çözümleme Projesi
Teknokent’ten Mali Tabloları Yapay Zekayla Çözümleme Projesi
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Antalya'da birlikte yaşadığı kadından şiddet gördüğünü öne süren engelli polise başvurdu
Antalya'da birlikte yaşadığı kadından şiddet gördüğünü öne süren engelli polise başvurdu

Uşak Namaz Vakitleri 28 Ekim Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:18
Öğle
12:51
İkindi
15:47
Akşam
18:14
Yatsı
19:32

Uşak Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Çarşamba

İlke Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.