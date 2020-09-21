YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladı

Uşak’ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladı

UŞAK HABERLERİ  | 21.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Uşak’ta okulların açılmasıyla birlikte toplamda 7bin 104 öğrenci eğitime başladı.

Uşak’ta okulların açılmasıyla birlikte toplamda 7bin 104 öğrenci eğitime başladı. Vali Funda Kocabıyık, okulları yerlerinde denetlerken öğrencilerle de sohbet ettikten sonra hediye verdi.
Vali Funda Kocabıyık TOKİ İlkokulu ziyaret ederek Kovid-19 tedbirlerini yerinde inceledi. İncelemelerde bulunan Kocabıyık, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle de sohbet etti.
Okullarda yapılan çalışmalarla ilgili açıklamışlarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, “Uzun bir aradan sonra okullarda çocuk seslerinin duyulması ve sınıfların Kovid tedbirleri alınarak tekrar öğrencilere kavuşması mutluluk verici. Bugün itibari ile ilimizde ana sınıfı ve ilkokul düzeyinde uyum haftasına başlamış bulunuyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitimi bu yıl belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bugün ilimiz genelinde 2 bin 551 öğrencimiz okul öncesi eğitime, 4 bin 553 öğrencimiz ise 1. sınıfa başladı. Okullarımızda çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı için tüm tedbirleri aldık. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize başarılı, sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum” dedi.

İl genelinde bütün okulların yüz yüze eğitim verilecek tüm okullarımızda hazırlıklar hijyen kuralları çerçevesinde tamamlandığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “Çocuklarımızın sağlığı, bizim için her şeyden önemli. Çocuklarımızın salgından zarar görmemeleri için çok hassas davranarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimlerden faydalanmak isteyen ancak teknik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz için ilimiz genelinde 168 okulda ve Uşak Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı gençlik merkezlerinde EBA erişim destek noktaları oluşturduk. Bilgisayar ve internet erişimine sahip olmayan çocuklarımız okullarımıza ve gençlik merkezlerimize giderek ücretsiz olarak EBA sistemini kullanabilir. Kovid-19 salgını süresince çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bilgisayarı olmayan ve internet erişimi sağlayamayan öğrencilerimizi EBA destek erişim noktalarına bekliyoruz” diye konuştu.
Ziyaretinden anasınıfı ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileriyle sohbet eden Vali Funda Kocabıyık, çocuklara hediyeler verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor

Uşak Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
13:00
İkindi
16:27
Akşam
19:09
Yatsı
20:26

Uşak Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Akdağ Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı
Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.