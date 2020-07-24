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Uşak’ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hayrına lokma döküldü

UŞAK HABERLERİ  | 24.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

Uşak’ta bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması hayrına lokma döktürdü.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra tekrardan ibadete açılmasının ardından Uşak’ta belediye meydanında lokma döküldü.

Uşak’ta bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması hayrına lokma döktürdü.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra tekrardan ibadete açılmasının ardından Uşak’ta belediye meydanında lokma döküldü. Cuma namazının ardından bir STK tarafından dökülen lokmaya vatandaşların ilgisi büyüktü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrardan açılması memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren vatandaşlardan Özer Soyalp, “Ben Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasından memnunum. Allah razı olsun hükümetimizden ve cumhurbaşkanımızdan. Destekliyoruz, çok da memnunuz” dedi.
Etkinliği düzenleyen STK’nın il temsilcisi Süheyl Yasin Aslan, 86 yıllık özlemi bitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Aslan,” 86 yıllık özlemimizi bitiren cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasından dolayı biz de hatıra olsun bu portreyi yaptırdık ve meydanımıza astık. Lokma ikramımız var, bunun akabinde Cumhurbaşkanlığı kararnamemizin bir nusasını halkımıza dağıtıyoruz, yanında cumhurbaşkanımızın, Ayasofya diriliş bildirisi ve Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesini dağıtıyoruz. Bugün sevinçliyiz Uşak gençleri olarak. Bu kararın arkasındayız” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Arslan bundan sonraki hedef ve umutların Mescid-i Aksa’nın özgürleşmesi olduğunu belirtti.

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