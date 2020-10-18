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Uşak’ta bariyerlere çarpan otomobilde 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

UŞAK HABERLERİ  | 18.10.2020 19:46 | Son Güncelleme

Uşak’ta kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobilde ikisi çocuk beş kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Uşak - İzmir karayolunda Taşyaran Vadisi yakınlarında meydana geldi.

Uşak’ta bariyerlere çarpan otomobilde 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Uşak’ta kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobilde ikisi çocuk beş kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Uşak - İzmir karayolunda Taşyaran Vadisi yakınlarında meydana geldi. Harun Durak, kontrolündeki 10 L 0942 plakalı otomobil İzmir yolunda seyir halindeyken belli olmayan bir sebepten araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybedilen otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarları üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Harun Durak ve araçtaki ikisi çocuk olmak üzere 4 yaralıyı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Kazada yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta bariyerlere çarpan otomobilde 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

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