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Uşak’ta bebek emzirme kabinleri açıldı

17.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Bir çok yatırıma imza atan Uşak Belediyesi, bu kapsamda bir çok fonksiyonu içinde barındıran Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri kurdu.Vatandaşlar için önde gelen projelerden birisi olan emzirme kabinleri Uşak’ta hizmete açıldı.

Bir çok yatırıma imza atan Uşak Belediyesi, bu kapsamda bir çok fonksiyonu içinde barındıran Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri kurdu.
Vatandaşlar için önde gelen projelerden birisi olan emzirme kabinleri Uşak’ta hizmete açıldı. Uşak’ta en işlek cadde olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan Tiritoğlu Parkı ile Uşak Belediyesi ana hizmet binasının yan kısmına montajı gerçekleştirilen iki kabin, kurulum işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte hizmete girdi. Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından annelere yönelik özel bir kart tahsis edilecek. Anneye özel oluşturulan kimlik kartı ile açılan dijital kapılar, içeride birisi varken kilitlenerek dışardan açılmayacak, kullanım tamamlandıktan sonra yine kart okutularak çıkış sağlanacak. Günlük bir adet ücretsiz bebek bezi hakkı sunulan anneler, kabinde 20 dakika süreyle kalma ve işlerini halletme olanağına sahip olacak. Ayrıca kabinin yan kısmında engelli aracı şarj istasyonu ile kitap paylaşma noktası bulunuyor. Kabinler haftanın her günü sabah 09.00 ila akşam 21.00 arasında aktif olacak.

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