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Uşak'ta bir dağ yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

18.02.2021 21:52 | Son Güncelleme:
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Küçükler köyü ile Muratdağı Kayak Merkezi'ni birbirine bağlayan dağ yolunda, 17 Şubat-1 Mart tarihlerinde ulaşım sağlanamayacak

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir dağ yolunun, kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Banaz Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Oğuz Alp Çağlar başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Küçükler köyü ile Muratdağı Kayak Merkezini birbirine bağlayan dağ yolu, yoğun kar yağışı ve tipinin güzergahı kullanacak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tehlike oluşturması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararı ile 17 Şubat ile 01 Mart tarihleri arasında kullanımına kapatılmıştır."

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