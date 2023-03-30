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Uşak'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

30.03.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Z.K. (27) ile erkek arkadaşı Adem Alagöz (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K. mutfaktan aldığı bıçakla Alagöz'ü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alagöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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