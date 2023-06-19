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Uşak’ta çay taştı, kenti sel vurdu

19.06.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta sağanak yağmurun etkisiyle su kanallarında taşmalar meydana geldi.

Uşak’ta çay taştı, kenti sel vurdu

Taşma kaynaklı bazı evleri su basarken 3 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Uşak’ta gün boyu yağan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Akşam saatlerinde sağanak şekilde yağan yağmur kentte olumsuzluklara neden oldu. Kentte bazı yollarda trafik aksamaları meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan kent merkezinden de geçen Dokuzsele Çayı’nda da su seviyesinin yükselmesinden sonra yer yer taşmalar meydana geldi. Taşmalar sonrasında Aybey Mahallesi’nde bulunan 3 ayrı ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Taşmalar ve olumsuzlukların bulunduğu bölgelere ekipler gönderildi. Ayrıca Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve AFAD Uşak İl Müdürü Burak Edin ile Dokuzsele Çayı bölgesinde incelemelerde bulunurken yetkililerden bilgiler aldı.

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Uşak'ta sağanak nedeniyle Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine 3 ev tahliye edildiUşak'ta sağanak nedeniyle Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine 3 ev tahliye edildi
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Özgür eczanesi
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