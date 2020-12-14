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Uşak’ta doğalgaz patlamalarının ardından büyük panik yaşandı

UŞAK HABERLERİ  | 14.12.2020 16:21 | Son Güncelleme

Uşak’ta yaşanan doğalgaz patlamasının ardından Vali Funda Kocabıyık bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Uşak’ta yaşanan doğalgaz patlamasının ardından Vali Funda Kocabıyık bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocabıyık, “Patlamada sevindirici olan tarafı can kaybımızın olmaması. Hastanemizde tedavi gören 6 yaralımız var şuanda” dedi.

Uşakta art arda meydana gelen doğalgaz patlamasından sonra Vali Funda Kocabıyık bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olayda can kaybının olmadığını ifade eden Vali Kocabıyık, 6 vatandaşın ise yanıklardan dolayı tedavi gördüğünü belirterek, “İlki 12.48’de Atatürk Mahallesinde, ikincisi 30 dakika sonra Şekerevler Mahallesinde olmak üzere bugün iki ayrı adresimizde maalesef doğalgaz patlaması meydana geldi. Sevindirici olan tarafı can kaybımızın olmaması. Hastanemizde tedavi gören 6 yaralımız var şuanda. Şükürler olsun herhangi hayati tehlikeleri mevcut değil. Çeşitli yanıklardan dolayı tedavileri yapılmakta. Her türlü önlemimizi belediyemizle beraber aldık. Bura çevre apartmanlardan tehlike nedeni ile boşalttıklarımızda oldu. Vatandaşlarımız konaklama ihtiyaçlarını gidersin diye yurtlarımızı hazır ettik. Evlerinden güvenlik nedeni ile çıkardığımız vatandaşlarımız ise yurtlarımızda misafir edeceğiz. Sebebini valilik ve belediye olarak elbet soruşturup bakacağız” diye konuştu.

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