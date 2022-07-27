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Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu

27.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçaktaki öğrenci pilot, kazayı yara almadan atlattı

Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu

Uşak'ta Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağında, iniş sırasında ön tekerinin kopması sonucu küçük çaplı hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Uşak Havalimanı'nda, iniş kalkış eğitimi yapan öğrenci pilot Ç.Y'nin bulunduğu uçağın ön tekeri, iniş sırasında koptu.

Yan dönen uçakta küçük çaplı hasar oluştu.

Kaza sonrası piste 112 Acil Sağlık, polis ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan öğrenci pilot Ç.Y, ekiplerce uçaktan çıkarıldı.

Öğrenci pilot, kontrol için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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