Uşak'ta kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Uşak'ta kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Uşak-Ankara kara yolu Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Musa Demir'e elektrik dağıtım şirketine ait S.S. yönetimindeki 06 CLZ 701 plakalı kamyon çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Demir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü S.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.



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