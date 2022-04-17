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Uşak'ta kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

17.04.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Uşak'ta kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Uşak-Ankara kara yolu Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Musa Demir'e elektrik dağıtım şirketine ait S.S. yönetimindeki 06 CLZ 701 plakalı kamyon çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Demir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü S.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Öğle
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