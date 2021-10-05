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Uşak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen baba öldü, kızının tedavisi sürüyor

05.10.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen baba öldü, kızının tedavisi sürüyor

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba hayatını kaybetti, kızı hastaneye kaldırıldı.

Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde dedesi Ramazan Şimşek (85) ve annesi Fadime Yılmaz (49) ile aynı evde yaşayan genç kız, sabaha karşı evde koku olduğunu, annesi ve dedesinin baygın yattığını görerek ambulansı aradı.

Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Ramazan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fadime Yılmaz'ın ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

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