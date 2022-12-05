YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta kaybolan kişi ölü bulundu

Uşak'ta kaybolan kişi ölü bulundu

05.12.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın Eşme ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi gölet kenarında ölü bulundu.

Bozlar köyünde yaşayan Süleyman Uzun'dan (63) haber alamayan yakınları, durumu dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Uzun'un bulunması için komando timleri ile özel eğitimli köpeklerin de katıldığı ve gece görüşlü dronun kullanıldığı arama çalışması başlatıldı.

Süleyman Uzun'un son olarak Kolonkaya Göleti yakınlarında görüldüğünü tespit eden ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Yapılan arama çalışmalarında göletin suyu çekilmiş bölümünde Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta cinsel saldırı olaylarının şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldüUşak'ta cinsel saldırı olaylarının şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü
Kars'ta çiftçilerin patates hasadı devam ediyorKars'ta çiftçilerin patates hasadı devam ediyor
Van’da 54 bin lale soğanı dikildiVan’da 54 bin lale soğanı dikildi
Anahtar Kelimeler:
arama jandarma ölü

Uşak Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:58
Öğle
12:58
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:10
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.