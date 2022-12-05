Uşak'ta kaybolan kişi ölü bulundu

Bozlar köyünde yaşayan Süleyman Uzun'dan (63) haber alamayan yakınları, durumu dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Uzun'un bulunması için komando timleri ile özel eğitimli köpeklerin de katıldığı ve gece görüşlü dronun kullanıldığı arama çalışması başlatıldı.

Süleyman Uzun'un son olarak Kolonkaya Göleti yakınlarında görüldüğünü tespit eden ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Yapılan arama çalışmalarında göletin suyu çekilmiş bölümünde Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

